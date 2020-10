Caricatures outrageuses: Nadine Morano lance un appel au Maroc (PHOTO)

Après que le ministère des Affaires étrangères et de la coopération a condamné les caricatures du prophète, Nadine Moreno a écrit un message sur Twitter qui risque de faire beaucoup de bruit.

Après avoir noté que le Maroc est un pays ami, l’ancienne ministre française chargée de l’Apprentissage et de la Formation professionnelle a écrit : «Le Maroc doit comprendre que nous sommes attachés à notre mode de vie et que ce n’est pas négociable».

Nadine Morano a ensuite appelé le Royaume à reprendre tous ses jeunes mineurs «qui sont venus illégalement sur notre territoire et qui doivent être à sa charge non à la nôtre». Et d’ajouter dans un autre tweet : «La France est un pays aux racines chrétiennes et à l’Etat laïc où chacun peut pratiquer librement sa religion mais conformément à nos lois !»

N.M.