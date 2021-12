Canada: forte augmentation des cas de Covid-19

Le Canada a signalé 3.589 nouveaux cas de COVID-19 samedi, portant le total cumulé à 1.831.344 cas, dont 29.909 décès, a indiqué le réseau de télévision canadienne CTV.

Le nombre de cas quotidiens au Canada est en hausse et des taux d’infection élevés persistent dans de nombreuses régions. Alors que le variant Delta continue de représenter la grande majorité des cas récents au Canada, 87 cas du variant Omicron avaient été signalés dans sept provinces et territoires du pays.

Le Canada avait administré plus de 62,7 millions de doses de vaccin anti-COVID-19. Plus de 81% de la population totale a reçu au moins une dose et plus de 76% des Canadiens sont complètement vaccinés. Parmi les enfants âgés de 5 à 11 ans, 17% ont reçu au moins une dose de vaccin anti-COVID-19.