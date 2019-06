Caid Essebsi: sa famille donne de ses nouvelles

L’état de santé du Président tunisien, Béji Caid Essebsi, admis jeudi dans un hôpital militaire suite à un “grave malaise”, “s’améliore”, a assuré son fils Hafedh Caid Essebsi sur son compte facebook.

Hafedh Caid Essebsi a exprimé sa gratitude pour “la vague de sympathie et de solidarité exprimée par les Tunisiens et les Tunisiennes à l’égard du Président de la République, ainsi que par les amis et frères de la Tunisie”.

Auparavant, Firas Guefrech, premier conseiller chargé de l’information et de la communication auprès de la présidence tunisienne a assuré que l’état de santé du Président Béji Caïd Essebsi, hospitalisé jeudi suite à un “malaise grave”, est “stationnaire”.

Agée de 93 ans, le chef de l’Etat tunisien avait été hospitalisé samedi dernier pour des tests médicaux ordinaires à la suite d’un malaise de santé qualifié de “léger”.

S.L. (avec MAP)