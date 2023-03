Business : la moitié des milliardaires se trouvent dans ces deux pays

En dépit de la perte de 164 milliardaires, la Chine reste la capitale mondiale des milliardaires devant les Etats-Unis avec 969 milliardaires, selon le dernier Classement des personnes les plus riches du monde publié par l’Institut de recherche Hurun.

Zhong Shanshan, le fondateur de l’entreprise d’eau en bouteille Nongfu Spring, garde sa position de personne la plus riche de Chine avec 69 milliards de dollars, en baisse de 4%. Pony Ma Huateng du géant technologique chinois Tencent s’est hissé à la 2e place, malgré une perte de 13 milliards de dollars. Zhang Yiming, le fondateur de ByteDance, le géant chinois de l’Internet derrière l’application populaire de partage de vidéos TikTok, a chuté de la 1re à la 3e place. Colin Huang Zheng est la personne ayant enregistré la plus forte progression cette année dans la liste des milliardaires chinois, avec une hausse de sa fortune de 12 milliards de dollars qui l’a catapulté directement dans le Top5 du classement, bénéficiant de l’expansion de Pinduoduo dans de nombreux pays avec sa plateforme de e-commerce Temu, qui a fait ses débuts le mois dernier au Super Bowl.

La Chine est la plus grande source mondiale de milliardaires connus, avec 40% de milliardaires de plus qu’aux Etats-Unis. Le nombre de milliardaires de la Chine a surpassé celui des Etats-Unis en 2016. « Il est facile de voir pourquoi les Etats-Unis et la Chine sont si importants sur le plan économique. Ces deux pays abritent plus de la moitié des milliardaires à travers le monde », indique Rupert Hoogewerf, le président et chercheur en chef du Classement Hurun.

« Les capitales mondiales des milliardaires sont Beijing et New York. Singapour a suscité un intérêt croissant de la part des milliardaires chinois, tandis que Dubaï a enregistré une hausse de l’intérêt des milliardaires indiens », a-t-il fait observer.

Au niveau mondial, le classement recense 3112 milliardaires dans sa dernière édition, contre 3381 l’année dernière. Le montant total de leurs richesses a chuté de 10% par rapport à l’année dernière. En ce qui concerne les secteurs qui génèrent les milliardaires, l’année a été mauvaise pour les géants du numérique, les véhicules électriques et les semi-conducteurs, indique l’institut.

En revanche, l’année a été bonne pour les milliardaires dans les secteurs des engrais, du pétrole et du gaz naturel, et du fer, ainsi que pour ceux capables de capitaliser sur l’explosion de la demande pour les confiseries, les hôtels, les clubs sportifs et le luxe, selon la même source.