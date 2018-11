Bruxelles: un policier attaqué au couteau

Panique ce mardi matin à Bruxelles. Une agression au couteau a en effet eu lieu vers 5h30 devant un commissariat, dans le centre de la capitale belge. Un policier a été touché. Ses jours ne sont pas en danger.

Selon le ministre belge de l’Intérieur cité par LeSoir.be, l’auteur de l’agression ne serait connu «ni par l’OCAM (L’Organe de coordination pour l’analyse de la menace) ni par la police» pour des faits de terrorisme.

“Sur la base des informations dont nous disposons, il s’agirait d’une personne internée qui avait récemment été libérée”, a-t-il précisé sur Radio 1.

Par ailleurs, l’assaillant a été blessé à la poitrine, lors de l’agression. Un autre policier ayant utilisé son arme de service. Il a été transporté à l’hôpital et ses jours ne sont pas non plus en danger, indique le média belge.

Le motif de l’assaillant n’est pas encore clair, selon le parquet de Bruxelles.

