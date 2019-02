Brésil: un club de foot secoué par un drame (VIDEO)

Dix jeunes footballeurs ont été tués dans un incendie qui s’est déclaré, tôt vendredi, dans un centre de formation du club Flamengo dans le quartier de Vargem Grande à Rio de Janeiro, rapportent les médias locaux.

Dix jeunes âgés de 14 à 17 ans ont été tués et trois autres blessés, dont un grièvement, lorsque les flammes ont atteint les locaux où ils dormaient, précisent les médias qui diffusent en boucle des images de la catastrophe.

Selon les services des pompiers, cités par le site d’information “G1”, le feu s’est déclaré vers 5h10 du matin et a été éteint aux alentours de 6h30 (HL).

D’après les médias, le bilan aurait été beaucoup plus lourd si l’entraînement de vendredi n’avait pas été annulé, ce qui a permis aux jeunes originaires de Rio de Janeiro de rentrer chez eux pour la nuit.

Le centre de formation du président George Helal, connu sous le nom de Nid d’Urubu, est considéré comme l’un des plus modernes d’Amérique latine et l’un des plus grands au monde.

En 2018, année d’inauguration d’une partie rénovée du centre de formation, la structure préexistante a été laissée pour les catégories minimes, tandis que l’équipe première a été relogée dans les nouveaux locaux.

Le quartier de Vargem Grande, à l’ouest de Rio, où se trouve le centre de formation, a été l’un des plus durement touchés par les intempéries et les vents forts qui se sont abattus sur la ville dans la nuit de mercredi à jeudi, faisant six morts et des dégâts matériels.

Suite à ce drame, plusieurs clubs de football et des athlètes ont exprimé leur solidarité avec les victimes et leurs familles, dont Corinthians, Botafogo et Chapeconese.

Sur leurs pages officiels et les réseaux sociaux, ces clubs et plusieurs joueurs dont Vinícius Jr., actuellement au Real Madrid, se sont dits choqués par le drame et ont exprimé leurs condoléances aux familles.

S.L. avec (MAP)