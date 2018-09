Bouteflika serait “maintenu en vie artificiellement”

L’Algérie est le 7ème plus grand importateur d’armes conventionnelles au monde concernant la période 2013-2017, affirme le groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP) basé à Bruxelles.

Rappelons que Bouteflika a été hospitalisé à Paris en 2013 suite à AVC et il a fait de nombreux “contrôles médicaux périodiques” par la suite, notamment en Suisse. Il avait quitté le 27 août dernier la capitale Alger à destination de Genève pour une nouvelle visite médicale. Si les médias algériens rassurent l’opinion publique concernant l’état de santé de Bouteflika, les rumeurs les plus pessimistes affolent les réseaux sociaux algériens.