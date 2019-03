Bouteflika a-t-il changé de nom?

C’est le journal suisse La tribune de Genève qui a révélé l’information. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika, récemment hospitalisé aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), a été admis dans l’établissement de santé en question sous un pseudonyme et sous une fausse date de naissance.

Le président algérien était ainsi enregistré sous le nom de Abdelmadjid Aissa, né le 5 juillet 1938, a révélé la même source en se basant sur son dossier médical. Le choix du jour de naissance, à savoir le 5 juillet n’est pas une coïncidence. C’est le jour de l’indépendance de l’Algérie!

Et ce n’est pas tout. Le média suisse a mis la main sur les notes de suivi de Bouteflika aux HUG. “Le président algérien souffre d’une infection respiratoire, d’origine pulmonaire, qui nécessite la pose d’une ventilation non invasive (VNI), autrement dit d’un masque pour améliorer l’oxygénation du patient. Le document évoque une séance de VNI de plus de deux heures, sur demande de l’équipe soignante du patient. Abdelaziz Bouteflika est venu à Genève avec quatre médecins algériens (dont un cardiologue, un anesthésiste et un interniste), qui font office d’interprètes et parlent souvent à sa place car le président est atteint d’aphasie” souligne la même source.

Notons par ailleurs que le Rassemblement national démocratique (RND), parti de l’Alliance présidentielle, a demandé ce mercredi la démission du président algérien, Abdelaziz Bouteflika, au lendemain de l’appel du chef d’état-major de l’armée algérienne à son départ.

Le RND, dont le secrétaire général n’est autre que l’ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia, recommande, dans un communiqué, «la démission du président de la République (…) dans le but de faciliter la période de transition”.

Pour rappel, mardi, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’armée algérienne, Ahmed Gaïd Salah, a demandé l’application de l’article 102 de la Constitution, prévoyant l’état d’empêchement du président Bouteflika.

«Il faut adopter une solution qui garantit la satisfaction de toutes les revendications légitimes du peuple algérien et qui garantit le respect des dispositions de la Constitution et la continuité de la souveraineté de l’État, une solution de nature à être acceptée de tous», a-t-il dit dans une allocution prononcée lors de sa visite dans la 4e région militaire d’Ouargla.

