Boris Johnson interdit d’entrée en Russie

La Russie a interdit au Premier ministre britannique Boris Johnson et à d’autres ministres de premier plan d’entrer sur son territoire en raison de la position « hostile » du Royaume-Uni sur la guerre en Ukraine, a annoncé samedi la BBC. Citant un communiqué de la diplomatie russe, la chaine de télévision publique a indiqué que la ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, le ministre de la Défense, Ben Wallace, et dix autres hauts responsables politiques, pour la plupart membres du gouvernement, ont également été interdits d’accès.

Le Chancelier de l’Échiquier, Rishi Sunak, la ministre de l’Intérieur, Priti Patel et le vice Premier ministre, Dominic Raab, sont notamment concernés par cette mesure, précise la BBC, notant que Moscou a déclaré que cette décision avait été prise en représailles aux sanctions du Royaume-Uni à son encontre depuis le début du conflit en Ukraine.

Selon le communiqué de Moscou, cette mesure intervient en réponse à la campagne médiatique et politique effrénée du Royaume-Uni visant à isoler la Russie sur le plan international et à créer les conditions propices pour endiguer le pays et étrangler son économie. « En substance, les dirigeants britanniques aggravent délibérément la situation autour de l’Ukraine, en alimentant le régime de Kiev en armes létales et en coordonnant des efforts similaires via l’OTAN », ajoute la même source. En début de semaine, le gouvernement britannique a annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie, qui comprennent des mesures financières destinées à nuire à l’économie russe et à pénaliser le président Vladimir Poutine, ses hauts fonctionnaires et les oligarques proche de son régime.