Boris Johnson annonce un plan d’action international pour remédier à la crise ukrainienne

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a fait part, dimanche, d’un plan d’action international en six points, qu' »il faut mettre en place dès aujourd’hui », afin de remédier à la crise ukrainienne.

Dans un communiqué de Downing Street, M. Johnson a indiqué qu’il faut d’abord « mobiliser une coalition humanitaire internationale », précisant qu’il s’entretiendra lundi avec des dirigeants du Canada et des Pays-Bas à Londres pour parler de la création de la coalition la plus large possible pour l’Ukraine.

« Deuxièmement, nous devons faire davantage pour aider l’Ukraine à se défendre », a souligné le leader conservateur, notant que de plus en plus de pays sont prêts à fournir des équipements défensifs.

Troisièmement, M. Johnson a appelé à « maximiser la pression économique sur le régime de Moscou à travers davantage de sanctions économiques et en expulsant toutes les banques russes de SWIFT », faisant observer que « ces mesures seront insuffisantes si l’Europe ne commence pas à se libérer de sa dépendance au pétrole et au gaz russes ».

Quatrièmement, il est nécessaire d’empêcher « toute normalisation insidieuse » de ce que se passe en Ukraine, a-t-il poursuivi, estimant que cela ne fera que créer davantage de crise à l’avenir. Cinquièmement, « nous devons toujours être ouverts à la diplomatie et à la désescalade, à condition que le gouvernement légitime de l’Ukraine soit pleinement impliqué dans tout règlement potentiel », a relevé M. Johnson.

Enfin, « nous devons agir maintenant pour renforcer la sécurité euro-atlantique », a-t-il dit, expliquant que cela implique de renforcer le flanc oriental de l’OTAN, mais aussi de soutenir les pays européens non membres de l’OTAN comme la Moldavie, la Géorgie et les pays des Balkans occidentaux.

SM