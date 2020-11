Boris Johnson a félicité de vive voix Joe Biden

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a affirmé, ce mardi, avoir félicité de vive voix Joe Biden pour sa victoire aux présidentielles américaines, réitérant sa volonté de « renforcer le partenariat » entre les deux pays.

« Je viens de parler à Joe Biden pour le féliciter pour son élection », a écrit le dirigeant conservateur sur Twitter.

« Je suis impatient de renforcer le partenariat entre nos pays et de travailler avec lui sur nos priorités communes, de la lutte contre le changement climatique à la promotion de la démocratie et la reconstruction après la pandémie », a-t-il ajouté.

Downing Street a confirmé dans un communiqué que Boris Johnson a félicité « chaleureusement » le nouveau président élu, ainsi que sa vice-présidente Kamala Harris, pour son « exploit historique ».

De même, Johnson a invité le président américain élu à la conférence des Nations-Unies sur le climat (COP26), qui doit se tenir à Glasgow l’année prochaine.

Johnson et Biden ont également évoqué lors d’un appel téléphonique mardi après-midi, « les relations étroites et de longue date entre les pays et se sont engagés à développer ce partenariat dans les prochaines années, dans des domaines tels que le commerce et la sécurité, notamment pas le biais de l’OTAN », rapporte la même source.

M.S. (avec MAP)