Boeing décroche une commande record de Qatar Airways

Qatar Airways s’est engagé à commander jusqu’à 50 avions cargos Boeing 777-8, dont 34 commandes fermes et des options pour 16 avions supplémentaires, pour un montant total de plus de 20 milliards de dollars, a annoncé lundi la Maison Blanche.

Cette commande, qui constitue le plus important engagement de Boeing en termes de valeur, permettra de soutenir des centaines de fournisseurs américains dans 38 États, de maintenir plus de 35.000 emplois aux États-Unis et d’avoir un impact économique annuel estimé à 2,6 milliards de dollars pendant la période de livraison du contrat, selon Boeing.

Boeing construira le 777-8 Freighter dans son usine d’Everett (Etat de Washington), la première livraison étant prévue pour 2027. L’avion sera équipé de moteurs GE9X produits par GE Aviation. Avec une autonomie de 4 410 miles nautiques, le 777-8 Freighter a une charge utile structurelle maximale de 118 tonnes, ce qui permet aux clients de faire moins d’escales et de réduire les frais d’atterrissage sur les itinéraires long-courriers.

En outre, les sociétés ont signé un protocole d’accord portant sur une commande d’un maximum de 50 Boeing 737-10, dont 25 commandes fermes et des options pour 25 avions supplémentaires, pour une valeur totale de près de 7 milliards de dollars aux prix catalogue actuels.

L’accord a été concrétisé lors d’une cérémonie de signature officielle à la Maison Blanche lundi par Stan Deal, PDG de Boeing Commercial Airplanes, et Akbar Al Baker, PDG du groupe Qatar Airways.

FA