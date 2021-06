Blue Origin. Un milliardaire a déboursé 28 millions de dollars pour être avec Jeff Bezos

Un milliardaire a déboursé 28 millions de dollars pour s’assurer une place mise aux enchères afin d’accompagner le patron d’Amazon Jeff Bezos, lors du premier vol habité du New Shepard, la fusée construite par sa société spatiale, Blue Origin.

La vente aux enchères de ce siège a duré près d’un mois, avec en lice des centaines d’enchérisseurs de 143 pays.

La New Shepard décollera de Van Horn, au Texas, le 20 juillet, soit 15 jours après la démission de Bezos de son poste de PDG d’Amazon. Après un vol d’environ 30 minutes, les passagers de la fusée pourront se détacher de leur siège et flotter librement pendant trois minutes avant que le New Shepard ne redescende sur Terre.

L’identité du vainqueur qui accompagnera Jeff Bezos et son frère dans ce voyage devra être connue dans les prochaines semaines, indique-t-on. « Depuis que j’ai cinq ans, je rêve de voyager dans l’espace », a écrit Bezos sur Instagram en début de semaine. « Le 20 juillet, je ferai ce voyage avec mon frère. La plus grande aventure, avec mon meilleur ami. »

FI