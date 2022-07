Bill Gates va quitter le club des milliardaires du monde

L’icône des nouvelles technologies aspire à aider le monde comme il le peut. À travers une série de tweets, Bill Gates a exprimé son désarroi face aux nombreuses crises que traverse la terre ces dernières années. Le fondateur de Microsoft s’est posé de nombreuses questions quant à l’avenir du globe, et qu’en serait-il pour les générations futures.

Bill Gates a indiqué sur son compte Twitter que l’impact de la pandémie de la Covid-19 restera dans les annales de l’histoire, que la guerre en Ukraine est une tragédie mondiale, sans parler du changement climatique qui s’aggrave de plus en plus, par rapport aux prévisions scientifiques. Il a par ailleurs exprimé sa frustration face aux politiques des USA quant à la santé des femmes (notamment l’interdiction de l’avortement) et la discrimination des genres.

Le génie des nouvelles technologies a indiqué, dans ce sens, sa volonté de dédier la totalité de sa fortune à la charité, à travers la fondation « Bill & Miranda Gates Foundation », qui opère depuis sa création en 2000 à traiter de plusieurs problématiques mondiales, notamment la lutte contre la faim en Afrique, et l’encouragement de l’éducation des jeunes défavorisés.

Bill Gates a expliqué qu’à l’horizon 2026, la fondation aspire à passer de 6 milliards de dollars de dons annuels à 9 milliards. Il a indiqué qu’afin d’entamer ce chantier, il procédera à verser 20 milliards de sa fortune personnelle à fin juillet 2022.

La 4e fortune du classement mondial Forbes (129 milliards de dollars en 2022) a indiqué : « A terme, je compte donner la totalité de ma fortune à la fondation. Je ne serai plus l’un des milliardaires du monde. J’ai une obligation pour retourner toutes mes ressources à la société, notamment à travers des initiatives à fort impact sur la qualité de vie des gens. J’espère que tous ceux qui en ont les moyens feront de même ».

A.O.

As I look to the future, I plan to give virtually all of my wealth to the foundation. I will move down and eventually off of the list of the world’s richest people.

— Bill Gates (@BillGates) July 13, 2022