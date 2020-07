Biden Vs Trump : un nouveau sondage Washington Post-ABC News

L’ancien vice-président américain et candidat présumé démocrate à la présidentielle, Joe Biden, mène avec une avance de 15 points sur le président Donald Trump à l’échelle nationale, selon un nouveau sondage du Washington Post-ABC News.

L’enquête, publiée dimanche, a révélé que 55% des électeurs inscrits disent qu’ils voteraient pour l’ancien vice-président si les élections de 2020 avaient lieu aujourd’hui, tandis que 40% disent qu’ils soutiendraient Trump. Les résultats représentent un changement substantiel dans le soutien à Biden, qui a mené Trump de seulement 2 points dans un sondage similaire publié en mars et de 10 points en mai.

La baisse du soutien à Trump survient alors que sa cote d’approbation est en chute sur fond de sa gestion de la pandémie de coronavirus qui a bouleversé la vie quotidienne aux États-Unis pendant des mois, le pays connaissant une vague de nouveaux cas.

Seulement 39% des Américains ont déclaré approuver l’action présidentielle de Trump, tandis que 57% ont déclaré ne pas l’approuver. En mars, le taux d’approbation de Trump s’élevait à 48%, avec seulement 46% des répondants se disant opposés à sa gestion de la présidence.

Le bond de la cote de désapprobation de Trump semble lié à la perception qu’ont les Américains de sa gestion de la crise sanitaire actuelle. Le sondage de dimanche a révélé que 38% des personnes interrogées approuvent la gestion par le président de l’épidémie de coronavirus, tandis que 60% désapprouvent. Cinquante-deux pour cent ont déclaré qu’ils désapprouvaient fortement la façon dont le président a géré la pandémie.

La perception de la gestion de l’économie par Trump est le point fort du président, avec une approbation de 50%, bien que le chiffre représente toujours une baisse du soutien. En mars, 57% ont déclaré avoir approuvé la gestion de l’économie par Trump.

Une majorité de répondants ont déclaré qu’ils faisaient plus confiance à Biden qu’à Trump pour gérer l’épidémie de coronavirus, la criminalité et la sécurité, ainsi que les relations raciales en Amérique.

Le sondage Washington Post-ABC News est le dernier en date à montrer une avance croissante de Biden sur Trump lors des élections de 2020. Plusieurs sondages nationaux ont crédité l’ancien vice-président d’un écrat à deux chiffres par rapport à l’actuel président. Les sondages récents des États du champ de bataille ont également crédité Biden de solides avances sur le chef de l’exécutif US.

L’enquête Washington Post-ABC News a été menée du 12 au 15 juillet auprès d’une population de 1.006 adultes américains, dont 845 électeurs inscrits, avec une marge d’erreur de 3,5 points de pourcentage pour l’échantillon complet et de 4 points pour les électeurs inscrits.

HN