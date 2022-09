Biden rend hommage à la reine Elizabeth II: « une femme d’État d’une dignité inégalée »

La reine Elizabeth II était “une femme d’État d’une dignité et d’une constance inégalées qui a approfondi l’alliance fondamentale entre le Royaume-Uni et les États-Unis,” a souligné ce jeudi le président américain, Joe Biden, dans un communiqué publié suite à la mort de la monarque britannique.

“La reine Elizabeth II était plus qu’une monarque. Elle a défini une époque,” a ajouté le locataire de la Maison Blanche.

Dans un monde en constante évolution, elle était “une source de réconfort et de fierté pour des générations de Britanniques, dont beaucoup n’ont jamais connu leur pays sans elle”, a-t-il affirmé, ajoutant que les sept décennies de son règne ont été marquées par “des progrès sans précédent”.

“Aujourd’hui, les pensées et les prières des habitants de tous les États-Unis accompagnent les habitants du Royaume-Uni et du Commonwealth dans leur chagrin,” a ajouté Biden, dans ce message cosigné avec son épouse, Jill, notant que l’héritage de la Reine Elizabeth II “occupera une place importante dans les pages de l’histoire britannique et dans l’histoire de notre monde.”

La reine Elizabeth II, monarque qui a régné le plus longtemps dans l’histoire du Royaume-Uni, est décédée à l’âge de 96 ans, a annoncé jeudi le Palais de Buckingham.