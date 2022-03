Biden: « Les États-Unis ciblent la principale artère de l’économie russe »

Le président américain, Joe Biden a annoncé ce mardi l’interdiction par les Etats-Unis des importations de combustibles fossiles russes, y compris le pétrole, dans une escalade majeure des efforts occidentaux pour entraver l’économie russe, ce qui exerce davantage de pression sur les cours du brut.

« Les États-Unis ciblent la principale artère de l’économie russe », a déclaré Biden à Washington, ajoutant: « nous ne participerons pas au financement de la guerre de Poutine ».

La décision des États-Unis sera en partie similaire à celle du Royaume-Uni, qui a annoncé une interdiction des importations de pétrole russe, bien qu’il continuera à autoriser le gaz naturel et le charbon en provenance de ce pays. Cette nouvelle salve de sanctions ne sera pas suivie par les autres nations européennes qui dépendent davantage de la Russie dans leur consommation d’énergie.

Biden a averti les Américains que cette décision signifierait inévitablement une hausse des prix de l’énergie et à la pompe. « J’ai dit que je serais au niveau du peuple américain depuis le début », a déclaré Biden.

« Et quand j’en ai parlé pour la première fois, j’ai dit que défendre la liberté allait coûter cher. Cela va nous coûter aussi, aux États-Unis ».

Aux Etats-Unis, le prix moyen d’un gallon d’essence (3,78 litres) était de 4,17 dollars ce mardi, au plus haut depuis 2008. Le locataire de la Maison Blanche a également interdit les investissements américains dans le secteur énergétique russe, selon un décret exécutif autorisant les départements d’État et du Trésor à mettre en œuvre et à faire respecter les interdictions.

AY