Biden dénonce l’invasion russe en Ukraine

Le président américain Joe Biden a dénoncé mercredi soir « l’attaque non provoquée et injustifiée » de la Russie contre l’Ukraine, promettant que les États-Unis et leurs alliés « tiendront la Russie pour responsable ».

Dans un communiqué, Biden a indiqué que « le président Poutine a opté pour une guerre préméditée qui entraînera des souffrances et des pertes humaines catastrophiques ».

Il a ajouté que « la Russie, seule, est responsable de la mort et de la destruction que cette attaque provoquera ». Le président américain a annoncé qu’il s’adressera au peuple américain jeudi après une réunion des pays du G7. Des sanctions supplémentaires sont attendues contre la Russie. « Les États-Unis et leurs alliés et partenaires réagiront de manière unie et décisive. Le monde tiendra la Russie pour responsable », a indiqué Biden dans ce communiqué.

Il a en outre indiqué qu’il surveillerait la situation en Ukraine depuis la Maison Blanche et continuerait de recevoir des mises à jour régulières de son équipe de sécurité nationale.

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé l’opération militaire en Ukraine pour défendre les séparatistes de l’est du pays, et « démilitariser et dénazifier » son voisin pro-occidental.

« J’ai pris la décision d’une opération militaire spéciale », a-t-il dit dans une déclaration à la télévision, dénonçant un « génocide » orchestré par l’Ukraine dans l’est du pays.

S.L. (avec MAP)