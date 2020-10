Belgique: le Premier ministre annonce un durcissement des mesures

Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, a annoncé, ce vendredi soir, un durcissement des restrictions contre le coronavirus à partir de lundi, avec notamment la fermeture des cafés et restaurants pendant un mois.

« Les cafés et restaurants seront fermés durant un mois. Une évaluation de la mesure aura lieu après deux semaines », a indiqué De Croo lors d’une conférence de presse, à l’issue d’une réunion du comité de concertation entre les représentants du gouvernement fédéral et des entités fédérées.

Le Premier ministre belge a relevé que des mesures de soutien sont prévues pour aider le secteur Horeca (hôtellerie, restauration et cafés), face à cette fermeture temporaire.

Faisant état d’une progression inquiétante du virus dans le pays, De Croo a également noté qu’un couvre-feu sera instauré dans toute la Belgique entre minuit et 5 heures du matin et durera un mois.

Le télétravail devient la norme « partout où c’est possible », a ajouté le Premier ministre belge, tandis que les contacts rapprochés seront limités à une personne par foyer. En outre, les Marchés de Noël seront interdits.

« C’est un pas en arrière pour nous permettre de faire un pas un avant », selon De Croo, qui insiste que « c’est maintenant qu’il faut agir pour éviter le pire ».

« Les chiffres sont significativement plus élevés qu’en mars et avril. Aujourd’hui, on a une mission, c’est de faire baisser ces chiffres et pour cela, on doit prendre des mesures supplémentaires », a-t-il renchéri.

Selon les dernières données des autorités sanitaires belges, le nombre moyen de nouvelles infections au coronavirus s’élevait à 5.976 par jour entre le 6 et le 12 octobre, soit une augmentation de 96% par rapport à la période précédente de sept jours.

Sur la même semaine, le virus a fait plus d’une vingtaine de morts (22,9 soit +10,9) en moyenne par jour. Les hospitalisations ont également continué leur progression, avec une moyenne de 193 admissions quotidiennes (+101%).

M.S. (avec MAP)