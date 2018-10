Barack Obama et Hillary Clinton ont échappé au pire (VIDEO)

Le colis adressé au domicile de Clinton et de l’ancien président Bill Clinton, à Chappaqua, dans l’Etat de New York, avait été retrouvé mardi soir, alors que le colis envoyé au domicile d’Obama à Washington a été intercepté tôt ce mercredi, a fait savoir le Secret service.

“Les colis ont été immédiatement identifiés lors de procédures de contrôle de routine du courrier comme des dispositifs potentiellement explosifs et ont été proprement traités en tant que tels”, a précisé le service fédéral, précisant que “les destinataires n’ont pas reçu les colis et ne risquaient pas de les recevoir”.