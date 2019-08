Australie : il poignarde une femme, des citoyens le capturent (VIDEO)

Les autorités australiennes ont procédé, mardi, à l’arrestation d’un homme qui a poignardé une femme en pleine rue du centre de la métropole de Sydney.

“L’agresseur a sorti un couteau et poignardé un membre du public. Par la suite, il a poursuivi plusieurs autres personnes”, a souligné un porte-parole de la police de l’Etat de Nouvelle-Galles-du-Sud, ajoutant que l’agresseur, qui a été muni d’un énorme couteau de cuisine, “a été arrêté”.

La police a salué la bravoure des citoyens qui ont réussi à attraper l’attaquant et à le maîtriser. “Ils étaient très courageux”, s’est félicité le porte-parole.

Selon les services d’urgence, la seule victime de cet incident se trouve dans un état “stable”.

Just witnessed incredible bravery from members of the public and ⁦@FRNSW⁩ officers chasing down a man on a stabbing rampage in Sydney’s CBD. He is now under arrest. ⁦@7NewsSydney⁩ pic.twitter.com/wNKatejHVp

— Andrew Denney (@Andrew_Denney) 13 août 2019