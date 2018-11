Au nom du polisario, des espagnols manifestent à Madrid

Une centaine de personnes ont manifesté ce samedi dans des ruelles de Madrid au nom de la pseudo-rasd.

L’objectif principal était de dénoncer les accords commerciaux entre le Maroc et l’Union européenne. Selon nos sources, une majorité de manifestants (environ 70%) sont de nationalité espagnole.

Comme c’est le cas dans ce genre de manifestations, des patriotes marocains ont contré la manifestation pour dire que le Sahara est marocain et ils se sont fait agresser. “Les manifestants ont même laissé des saletés sur leur passage, les services de nettoyage sont passés après…mais ceci témoigne de leur manque de civisme et de leur mentalité”, constate notre source.

Rappelons que le Maroc gagne de plus en plus de points dans le dossier du Sahara et que les représentants du polisario perdent leurs alliés de jour en jour. Le 13 novembre, la Commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement européen a adopté, à Strasbourg, son avis favorable au renouvellement de l’accord agricole entre le Maroc et l’Union européenne. Cet avis positif a été voté à la majorité des membres de la commission et reflète la position des groupes politiques qui y sont représentés en faveur de l’adoption par le Parlement européen de cet accord qui vise à étendre les préférences commerciales aux produits agricoles et de la pêche issus des provinces du sud.

Notons enfin que “le parlement espagnol a rejeté une demande du parti d’extrême-gauche, Podemos, d’accueillir une rencontre de soutien au polisario dans la “salle constitutionnelle” du Congrès des députés (Chambre basse du Parlement espagnol)”, rapportent nos confrères de Médi 1 tv. Un nouvel échec du polisario en Espagne.

DNES A MADRID M.D.