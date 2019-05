Atterrissage spectaculaire à l’aéroport de Myanmar (VIDEO)

Un drame a été évité de justesse en Birmanie. Un pilote a réussi un atterrissage inédit dimanche 12 mai. Il a posé l’avion sur le tarmac sans les roues avant!

Selon Ye Htut Aung, directeur adjoint du département birman de l’aviation civile, le pilote a essayé à maintes reprises de faire sortir les roues avant par le biais de l’ordinateur de bord, puis manuellement, mais en vain.

“Ils ont essayé deux fois, survolant l’aéroport en demandant de vérifier si les roues avant étaient descendues ou pas. Ils ont dû atterrir avec les roues arrière. Le pilote a pu le faire avec talent”, rapporte l’AFP. Les 89 passagers du vol s’en sont sortis indemnes.

L’appareil Embraer-190 de Myanmar Airlines avait décollé de Rangoun, à destination de Mandalay en Birmanie.

UPDATE: Myanmar Airline’s Embraer E190 aircraft (XY-AGQ) from Yangon to Mandalay suffered with nose wheel failure on Sunday morning. The aircraft landed with its nose wheel retracted at Mandalay airport. There were 80 passengers on board and no injuries reported. #AviationDaily pic.twitter.com/0sYsqwgwuZ

— Aero News (@teamaeronews) May 12, 2019