Attaque terroriste à Tunis: ce que l’on sait

L’alerte à Tunis est à son comble d’après le porte-parole de l’union des syndicats de la sûreté nationale qui assure qu’un second attentat pourrait avoir lieu dans les prochaines heures, et dont l’auteure devrait également être une femme portant une ceinture d’explosifs. Les autorités mènent d’ailleurs des opérations de ratissage pour mettre la main sur d’éventuels terroristes.

