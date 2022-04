Attaque dans le métro de New York: l’auteur arrêté

L’auteur de la fusillade survenue mardi matin dans une station du métro new-yorkais, à Brooklyn et ayant fait 29 blessés dont dix par balle, a été arrêté, a annoncé la police locale mercredi.

Frank James, un Afro-américain de 62 ans, a été appréhendé dans la partie Est de Manhattan, ont indiqué des sources policières citées par les médias, ajoutant qu’au moment de son arrestation le mis en cause n’a opposé aucune résistance aux éléments de la police.

Selon le New York Times, qui cite des sources proches du dossier, le suspect serait poursuivi pour terrorisme.

Mardi matin, à l’heure où les rames de métro de la mégapole new-yorkaise sont bondées, l’assaillant « a ouvert deux bonbonnes qui ont laissé s’échapper de la fumée dans la rame. Il a ensuite tiré sur nombre de passagers quand le train entrait dans la station de la 36ème rue » au sud de Brooklyn, selon la police.

La ville de New York a été confrontée à une hausse de la criminalité depuis la pandémie de Covid-19, le nombre d’homicides passant de 319 en 2019 à 488 en 2021, même si le bilan annuel reste bien en deçà des plus de 2.000 par an enregistrés au début des années 1990.

Pour le premier trimestre 2022, le nombre de fusillades et de coups de feu dans la métropole a augmenté de 260 à 296 par rapport à la même période de 2021, selon des chiffres de la police dévoilés la semaine dernière.

Un récent sondage publié par Fontas Advisors/Core Decision Analytics a fait ressortir qu’une majorité de New-yorkais pensent que leurs familles seront mieux loties si elles quittent la métropole américaine, confrontée, ces derniers mois, à une recrudescence des crimes violents.

Le sondage a proposé aux interviewés de réagir à la phrase suivante: « Ma famille aurait un avenir meilleur si nous quittions définitivement New York ». Un total de 59% des personnes sondées ont fortement soutenu cette proposition. Il s’agit d’une hausse de 12% par rapport aux résultats d’un sondage similaire réalisé l’année dernière.

Parmi les principales raisons avancées par les personnes interrogées figure le manque de sécurité, un sujet devenu un casse-tête pour le nouveau maire de New York, Eric Adams, qui s’apprête à clôturer ses 100 premiers jours à la tête de la mégapole américaine.

Un ancien policier, M. Adams, avait remporté haut la main l’investiture démocrate en juin dernier, grâce à un message qualifié de « retentissant » qui caressait dans le sens du poil une question « très chère » aux New Yorkais: la sécurité publique.

S.L. (avec MAP)