Assassinat de Shireen Abu Akleh: des artistes et journalistes lui rendent hommage (PHOTOS)

De nombreux artistes marocains et arabes, ainsi que de journalistes et des internautes ont douloureusement réagi au martyre de la journaliste d’Al Jazeera, Shireen Abu Akleh. Celle-ci a succombé suite à ses blessures, ce mercredi matin du 11 mai, par balles tirées par des soldats israéliens, pendant qu’elle couvrait des affrontements dans la ville de Jénine et ses camps, en Cisjordanie.

De nombreuses stars ont été endeuillés par ce lâche assassinat et ont tenu à exprimer leur douleur et à présenter leurs condoléances attristées, via leurs comptes sur le réseau social Instagram, à la famille, aux proches, amis et aux collègues de la défunte.

La correspondante d’Al Jazeera dans les territoires palestiniens Shireen Abu Akleh a été tuée par des tirs israéliens alors qu’elle couvrait des affrontements dans le secteur de Jénine, en Cisjordanie occupée, a annoncé mercredi le ministère palestinien de la Santé.

Selon l’Agence de presse palestinienne Wafa, la journaliste a été tuée à Jénine et un autre journaliste a été blessé dans le nord de la Cisjordanie occupée. Selon la même source, la journaliste, accompagnée d’autres collègues, étaient près d’une école relevant de l’ UNRWA.

Journaliste palestinienne, âgée d’une cinquantaine d’années, Shireen Abu Akleh avait travaillé à « La Voix de la Palestine » et Radio Monte-Carlo, avant de rejoindre la chaîne al-Jazeera.

L.A.

