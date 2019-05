Arnold Schwarzenegger attaqué par un inconnu en Afrique du Sud (VIDÉO)

Arnold Schwarzenegger (71 ans), star du cinéma et homme politique américain, a été agressé physiquement ce samedi dans la banlieue de Sandton, à Johannesburg.

Schwarzenegger participait à la quatrième compétition annuelle “Arnold Classic Africa”, un programme multisport comprenant plus de 70 disciplines sportives, expositions et championnats.

L’acteur était en train de filmer un enfant participant à un concours de saut à la corde lorsqu’un homme l’a approché et lui a asséné un coup de pied. Il a finalement été immobilisé par la sécurité.

Schwarzenegger a plus tard posté sur Twitter qu’il ne s’est pas rendu compte qu’il a reçu un coup de pied.”Je suis juste content que cet idiot n’a pas interrompu mon Snapchat”, a lancé l’ancien gouverneur de Californie.

N.K

Thanks for your concerns, but there is nothing to worry about. I thought I was just jostled by the crowd, which happens a lot. I only realized I was kicked when I saw the video like all of you. I’m just glad the idiot didn’t interrupt my Snapchat.

— Arnold (@Schwarzenegger) May 18, 2019