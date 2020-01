Arabie Saoudite: une étude donne des chiffres inquiétants

La dégradation de l’environnement coûte 23 milliards de dollars par an à l’Arabie Saoudite, selon une étude récente portant sur les problématiques environnementales dans ce pays du golfe. Présentée à l’occasion d’une conférence économique tenue mercredi à Riyad, l’étude relève que la croissance démographique, la production de déchets et de polluants et la dégradation des systèmes environnementaux figurent parmi les principaux facteurs responsables de la pression subit par l’environnement et les ressources naturelles.

L’étude a également pointé du doigt le faible engagement à l’égard des contrôles des normes environnementales, le faible niveau de sensibilisation à l’environnement et la propagation des pratiques négatives. Ces éléments ont placé l’Arabie Saoudite au 86è rang au niveau l’indice de performance environnementale pour un coût total annuel estimé à 23 milliards de dollars, soit 3% du PIB saoudien en 2014.

Ces problèmes environnementaux sont parmi les défis les plus importants qui doivent être surmontés pour réaliser la “Vision 2030”, insiste l’étude, soulignant que le Royaume, qui cherche à maintenir un équilibre entre le développement économique et les ressources naturelles disponibles, s’est engagé à prendre davantage de mesures visant la protection de l’environnement en fixant un cadre législatif et en mettant en place des mécanismes institutionnels efficaces.

La croissance démographique a été identifiée comme l’un des principaux facteurs qui entravent le développement durable, tout en causant des dommages environnementaux liés à l’industrie pétrolière et gazière, à la pollution de l’air due à l’industrie minière, à l’expansion significative du secteur des transports, à l’augmentation de la production des déchets par habitant, à l’augmentation moyenne des parts unitaires des engrais chimiques, au bruit et à la rareté des ressources aquatiques.

En effet, la croissance démographique augmente la pression sur les ressources naturelles, alors que la hausse de la production de déchets et de polluants entraîne la détérioration d’une multitude d’éléments, ajoute la même étude, notant que la pollution du milieu aquatique et le phénomène de la surpêche ont eu un impact néfaste sur les richesses poissonnières qui sont passées de 87% en 2013 à 54% en 2017.

L’augmentation de la pollution atmosphérique de 10% a entraîné une augmentation du nombre total de patients hospitalisés de 11,1%, ainsi qu’une hausse du nombre total de patients estimée à 10%, fait savoir le document. Pour faire face à ces constats alarmants, l’étude insiste sur la sensibilisation des citoyens, dans toutes les régions du pays, quant à l’importance de l’environnement, en vue d’avoir un impact direct sur le comportement des individus, tout en appelant les industries responsables de la pollution de l’environnement à se conformer à la réglementation en vigueur, en application de la “Vision 2030”.

S.L. (avec MAP)