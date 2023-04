Arabie saoudite: un Marocain en finale du Concours mondial de Coran (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Marocain, Abdellah Doghri, s’est qualifié en finale d' »Otr Elkalam », le plus grand concours de Coran et d’Adhan (Appel à la prière), initié par l’Autorité générale du divertissement (GEA).

Abdellah Doghri s’est qualifié au détriment de son compatriote, Mohammed Al-Habti, malgré la performance distinguée de ce dernier dans la récitation du Coran, l’application des règles de psalmodie et l’utilisation des « maqamats ».

Pour sa part, l’autre Marocain en lice, Zakaria El-Zirik, concourra, mercredi, en demi-finale.

« Otr Elkalam » est le premier concours combinant récitation du Coran et appel à la prière avec des grands Prix s’élevant à plus de 12 millions de riyals (3,2 millions de dollars).

Il vise à initier à la tolérance et à l’Islam modéré, mettre en valeur l’esthétique des voix et célébrer les talents dans la récitation du Coran et l’appel à la prière.

S.L.