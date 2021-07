Arabie saoudite: retour de la Omra pour les pèlerins étrangers

L’Arabie Saoudite a annoncé, dimanche, le début du retour de la Omra pour les pèlerins étrangers à partir du 1er Moharram, correspondant au 10 août prochain.

« Quelque 500 entreprises et établissements s’apprêtent à accueillir des pèlerins étrangers pour accomplir la Omra à partir du 1er Moharram à condition qu’ils soient complètement vaccinés contre la Covid-19 et qu’ils respectent un protocole sanitaire à même de préserver la santé des pèlerins », indique Hani Ali Al-Amiri, membre de la commission saoudienne du Hajj et de la Omra.

Il existe plus de 6.000 agences externes et environ 30 sites web et plateformes de réservations internationales disponibles pour les pèlerins étrangers souhaitant réserver leur voyage pour accomplir la Omra, a-t-il précisé. Il a relevé que grâce aux plateformes en ligne, les pèlerins peuvent acheter l’ensemble de leur programme de voyage, de transport, d’hôtellerie et de restauration.

S.L. (avec MAP)