Arabie saoudite: retour de la Omra pour les pèlerins étrangers vaccinés

Le début du retour de la Omra pour les pèlerins étrangers vaccinés contre la Covid-19 commencera à partir du lundi en Arabie saoudite, a rapporté dimanche l’Agence de presse saoudienne officielle (SPA).

Les autorités saoudiennes vont également commencer à accepter, le même jour, les demandes d’entrée dans le pays pour l’accomplissement de la Omra, précise l’agence, citant le ministère saoudien du Hajj et de la Omra. Jusqu’à présent, seuls les pèlerins vaccinés résidant en Arabie saoudite pouvaient effectuer la Omra.

Les pèlerins étrangers devront également être vaccinés avec un sérum reconnu par l’Arabie saoudite, et se soumettre aux règles de quarantaine, précise-t-on. En Arabie Saoudite, la vaccination est désormais obligatoire pour entrer dans les établissements publics et privés, y compris les établissements scolaires et les lieux de divertissement, ainsi que pour utiliser les transports publics.

S.L. (avec MAP)