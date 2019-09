Arabie Saoudite: MBS craint un effondrement de l’économie mondiale à cause de l’Iran

Mohamed ben Salmane fait encore l’actu. Après ses déclarations concernant l’affaire Khashoggi, MBS a été interrogé par CBS sur le conflit Iran-Arabie Saoudite.

“Une guerre entre l’Arabie Saoudite et l’Iran pourrait provoquer un effondrement total de l’économie mondiale”, a menacé le prince héritier saoudien à la télévision US.

Et d’ajouter que “l’approvisionnement en pétrole sera perturbé et les cours grimperont à des hauteurs inimaginables, que nous n’avons jamais vues si jamais cette guerre a lieu…Ce qui aurait des conséquences très graves sur l’ensemble de la planète”. Il est allé plus loin en évoquant un “effondrement total de l’économie mondiale”.

Revenant sur l’affaire Khashoggi, MBS dit qu’il assume la responsabilité du meurtre, mais explique qu’il ne l’a pas ordonné.

“Je reconnais ma responsabilité dans cette affaire parce que ce meurtre a eu lieu alors que je suis le prince héritier d’Arabie Saoudite. Cet assassinat s’est produit sous ma gouverne. Mais je peux vous assurer que je n’étais pas au courant”, s’est défendu MBS.

Interrogé sur la manière dont le meurtre aurait pu avoir lieu à son insu, MBS a affirmé: “Nous avons 20 millions de personnes et trois millions d’employés du gouvernement”.

“Les tueurs auraient pu prendre des jets privés du gouvernement ?”, lui a demandé Martin Smith. “J’ai des fonctionnaires, des ministres pour suivre les choses et ils sont responsables. Ils ont le pouvoir de le faire”, a répondu le prince, qui a qualifié le meurtre de Khashoggi d’ “odieux”.

S.L. et N.M.