Arabie Saoudite: Les autorités confirment l’organisation du Haj

Le Ministère du Haj et de la Omra du Royaume d’Arabie Saoudite a annoncé, dimanche, la décision d’organiser le rite du Haj pour cette année (1442 H) conformément à des normes sanitaires, sécuritaires et organisationnelles, dans le sillage de la pandémie du nouveau Corona.

Le ministère a indiqué dans un communiqué, relayé par l’Agence de presse saoudienne, que les détails de ces dispositions et plans opérationnels pour la mise en place du pèlerinage, qui visent à préserver la santé des pèlerins et leur permettre d’accomplir leurs rituels de manière facile et dans un environnement sûr, seront révélés plus tard.

De même, le communiqué a renouvelé le souci constant du Royaume d’Arabie saoudite de permettre aux pèlerins d’accomplir les rituels du Haj et de la Omra, soulignant que les autorités saoudiennes placent leur santé et sécurité au-dessus de toutes les considérations.