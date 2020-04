Arabie saoudite: couvre-feu à La Mecque et Médine

Le ministère saoudien de l’Intérieur a décrété jeudi et jusqu’à nouvel ordre, un couvre feu de 24 heures à La Mecque et Médine dans le cadre des efforts déployés par le royaume pour affronter la pandémie du coronavirus.

“Un couvre feu a été décidé dans les deux villes de La Mecque et de Médine pendant 24 heures par jour, et l’entrée ou la sortie des ces villes seront interdits à partir d’aujourd’hui et jusqu’à nouvel ordre”, a déclaré, à la presse, un responsable du ministère, ajoutant que les habitants de La Mecque et de Médine sont autorisés à quitter leur domicile seulement pour subvenir à leurs besoins essentiels tels que les soins médicaux et l’approvisionnement, entre 06H00 à 15H00 quotidiennement.

Les autorités saoudiennes ont également décidé d’interdire toute activité commerciale à l’intérieur des quartiers résidentiels des deux villes, à l’exception des pharmacies, des magasins de denrées alimentaires, des stations de service et des services bancaires, de même qu’il a été décidé de restreindre les déplacements à bord des voitures dans les quartiers résidentiels de La Mecque et de Médine.

Le ministère saoudien de la Santé a officiellement recensé 157 nouveaux cas de coronavirus portant le bilan total à 1.720 au royaume.

S.L. (avec MAP)