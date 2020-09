Arabie saoudite: cinq personnes blessées par un projectile tiré par les Houthis

Cinq personnes ont été légèrement blessées à cause d’un projectile lancé par les Houthis sur la région de Jazan, au sud de l’Arabie-Saoudite, ont indiqué samedi soir les autorités saoudiennes.

La direction de la défense civile dans la région de Jazan a reçu un communiqué au sujet d’un projectile militaire tiré par des « éléments de la milice terroriste houthie », en direction d’un des villages frontaliers du district Al-Harith dans la région de Jazan, a déclaré le porte-parole de la direction, le colonel Mohamed Ben Yahya al-Ghamdi.

Suite à cet incident, cinq civils ont été légèrement blessés par les débris, a-t-il précisé, notant qu’ils ont été transportés à l’hôpital et que leur état de santé est stable. Par ailleurs, trois véhicules ont également été endommagés par le tir, a ajouté le responsable. Le Yémen connait, pour la sixième année de suite, une guerre entre les forces alliées du gouvernement et les armés houthis, soutenus par l’Iran, et qui contrôlent plusieurs gouvernorats, dont la capitale Sanaa depuis septembre 2014.

Une coalition armée arabe dirigée par l’Arabie saoudite soutient, depuis 2015, les forces gouvernementales yéménites face aux houthis, dans une guerre qui a entraîné une « grave crise humanitaire », selon les Nations unies.