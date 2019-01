Arabie saoudite: Al Amoudi a été libéré

Le milliardaire saoudien Mohammed Al Amoudi, qui avait été arrêté il y a deux ans, dans le cadre d’une campagne anti-corruption a été libéré.

“L’homme d’affaires saoudien né en Ethiopie a été libéré de prison en Arabie saoudite”, affirme le bureau du premier ministre éthiopien sur Twitter. “Nous souhaitons à Mohammed Al Amoudi un retour sauf en Ethiopie”, peut-on lire.

L’AFP rappelle qu’Al Amoudi, dont la fortune est estimée à 8,3 milliards de dollars par Forbes, avait été arrêté en novembre 2017 dans le cadre d’une grande “purge” où des princes, ministres et hommes d’affaires accusés de “corruption” étaient passés en prison.

En novembre 2018, le frère du prince milliardaire Al-Walid ben Talal avait été libéré.

Ethiopian born Saudi business tycoon Mohammed Alamoudi has been released from prison in Saudi Arabia. It is to be recalled that earlier in 2018, PM Abiy Ahmed traveled to Saudi Arabia & discussed a number of issues with Saudi Crown Price Mohammad Bin Salman. (1) pic.twitter.com/TGSDj7iYUF

— Office of the Prime Minister – Ethiopia (@PMEthiopia) January 27, 2019