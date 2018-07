Après le Maroc, les Saoudiens se lancent dans une campagne de boycott

Quant à l’association de la protection des consommateurs, elle a répondu “froidement” aux boycotteurs, le 2 juillet, via un Tweet: ” Le marché est vaste, et le choix existe, si vous trouvez le prix d’un produit élevé, échangez-le par un autre”. Une déclaration qui n’a pas été au goût des citoyens du Royaume saoudien. Fayçal Abdelkarim, membre du conseil exécutif de ladite association, n’a pas manqué de faire une comparaison avec d’autres pays où les mêmes produits sont vendus aux mêmes prix.

