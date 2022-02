Antonio Guterres attristé par le décès du petit Rayan

L’organisation des Nations Unies a présenté, ce lundi, ses condoléances à la famille éprouvée de l’enfant Rayan, suite au tragique accident qui lui a coûté la vie, tout en saluant les efforts déployés par les secouristes pour le sauver.

Lors de son point de presse quotidien, le porte-parole adjoint du SG de l’ONU, Farhan Haq, a indiqué que le Secrétaire général, Antonio Guterres, est « attristé par cette nouvelle. Nos cœurs sont avec la famille (de Rayan) et sa communauté ».

“Nous saluons le travail et le temps consacré par les secouristes pour sauver le petit Rayan,” a-t-il ajouté.

Les équipes de sauvetage ont réussi, samedi soir, après 5 jours d’efforts continus, à extraire l’enfant Rayan Aourram tombé dans un puits dans la commune de Tamorot, dans la province de Chefchaouen.

Suite à ce tragique incident, le roi Mohammed VI a eu un appel téléphonique avec les parents du petit Rayan au cours duquel le Souverain a exprimé ses plus vives condoléances et sa sincère compassion à l’ensemble des membres de la famille du défunt en cette douloureuse épreuve, la volonté divine étant imparable, implorant le Tout-Puissant de l’accueillir en Sa sainte miséricorde et dans Son vaste paradis, et d’accorder patience et réconfort à sa famille.

L’inhumation de Rayan Aourram a eu, lundi après les prières d’Addohr et du mort, dans la commune de Tamorot.