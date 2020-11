Antonio Guterres a félicité Joe Biden

Le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, a félicité, ce lundi, le président élu Joe Biden et le peuple américain pour « un exercice vibrant de démocratie » lors de l’élection présidentielle que se sont disputée la semaine dernière le président Donald Trump et son adversaire démocrate, sorti vainqueur de ce scrutin.

Guterres « félicite le Président élu et la Vice-Présidente élue et réaffirme que le partenariat entre les Etats-Unis et l’ONU est un pilier essentiel de la coopération internationale nécessaire pour relever les défis dramatiques auxquels le monde est confronté aujourd’hui », a déclaré son porte-parole à New York.

L’élection présidentielle américaine a été marquée par un taux de participation sans précédent, le président élu Joe Biden recueillant près de 75 millions de voix, un record historique. Le président républicain sortant, Donald Trump, a également dépassé le record de Barack Obama, en recueillant plus que 70 millions de voix lors de ce scrutin.

Biden a été déclaré vainqueur de la course à la Maison Blanche samedi, soit après trois jours de décompte des voix et au bout d’une campagne longue et acharnée, marquée par la crise sanitaire du Covid-19. Cependant, Donald Trump refuse toujours de concéder sa défaite et insiste pour porter la bataille devant la justice en criant à la fraude électorale, sans pour autant apporter de preuves.

M.S. (avec MAP)