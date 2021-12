Angleterre: une personne sur 25 contaminée la semaine dernière

Une personne sur 25 en Angleterre a été infectée par le Coronavirus la semaine dernière, a annoncé vendredi l’Office national des statistiques (ONS). Les données de l’ONS, basées sur des prélèvements effectués dans des ménages sélectionnés de manière aléatoire, montrent que 4% de la population anglaise a été touchée par le Coronavirus au cours de la semaine se terminant le 23 décembre, soit environ 2.024.700 personnes.

Ces chiffres sont encore plus impressionnants à Londres où une personne sur 15 a été contaminée, selon les chiffres officiels.

L’étude a révélé que les infections ont augmenté dans toutes les régions du Royaume-Uni, le variant Omicron continuant à alimenter des records de contaminations.

« Les taux d’infection les plus élevés ont été observés à Londres, où une personne sur 15 a été testée positive, et les plus bas dans le nord-est de l’Angleterre, où une personne sur 45 a été testée positive au Covid-19 », note le rapport.

Les niveaux d’infection ont également augmenté en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord au cours de la semaine passée, les dernières estimations suggérant que pour ces trois pays, environ une personne sur 40 a été infectée par le Covid. Déjà dominant en Angleterre, l’étude révèle que le variant Omicron est désormais le plus répandu en Écosse également.

