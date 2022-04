Amazon annonce plusieurs contrats majeurs pour son projet de constellation de satellites

Amazon a annoncé mardi qu’elle avait obtenu jusqu’à 83 lancements prévus sur une période de cinq ans pour son initiative visant à construire une constellation de satellites en orbite terrestre basse, appelée Project Kuiper.

Le géant de la technologie a signé des contrats pour 38 lancements avec United Launch Alliance (ULA), une entreprise commune de Boeing et Lockheed Martin; 18 lancements avec la société européenne Arianespace et 12 lancements avec Blue Origin, avec une option pour 15 lancements supplémentaires avec l’entreprise privée appartenant au fondateur d’Amazon, Jeff Bezos.

Le projet Kuiper est le plan d’Amazon pour construire un réseau de 3.236 satellites en orbite terrestre basse, afin de fournir de l’internet à haut débit partout dans le monde. La Commission fédérale des communications (FCC) a autorisé en 2020 le système d’Amazon, dont la construction devrait coûter « plus de 10 milliards de dollars ».

Dans une interview accordée à CNBC mardi, Dave Limp, vice-président senior d’Amazon pour les appareils et les services, a indiqué que les contrats coûteront des « milliards » à Amazon.

Il a ajouté que l’objectif de l’entreprise est de mettre en orbite quelques satellites d’essai d’ici un an environ. Et si tout se passe comme prévu, Amazon déploiera au moins la moitié de la constellation du projet Kuiper, soit plus de 1.600 satellites, d’ici 2026.

M. Limp a affirmé que l’entreprise peut commencer à offrir des services commerciaux avec seulement quelques centaines de satellites, mais il n’a pas voulu dire combien le service pourrait coûter aux consommateurs.

Avec l’annonce de ces lancements, Jeff Bezos espère damer le pion à son éternel rival Elon Musk, fondateur et PDG de SpaceX et son projet phare Starlink.