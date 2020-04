Allemagne/Covid-19: quatrième baisse consécutive des cas de contamination

L’Allemagne a enregistré, au cours des dernières 24 heures, 2.082 nouveaux cas confirmés de contamination par le coronavirus, portant le total des cas d’infection à 125.098, selon les données publiées, ce mardi, par l’institut fédéral Robert Koch.

Ce bilan quotidien s’inscrit en baisse pour le quatrième jour d’affilée, après une série de quatre hausses consécutives, précise l’institut pour les maladies infectieuses, autorité fédérale chargée de la santé.

Le nombre de personnes guéries du nouveau coronavirus en Allemagne poursuit sa tendance haussière pour atteindre 64.300, en augmentation de 3.800 cas en comparaison avec les chiffres de la veille.

Parallèlement, 170 décès supplémentaires liés au nouveau coronavirus ont été recensés, pour un total de 2.969 morts depuis le début de l’épidémie.

L’Académie nationale des sciences allemande n’a pas écarté la fermeture des stades de football et des salles de concert pour une durée pouvant aller jusqu’à 18 mois.

Maintenir la fermeture des stades et des salles pendant encore dix-huit mois “serait certainement très avisé”, a déclaré le président de l’Académie des Sciences Leopoldina, Gerald Haug.

“Quant à savoir si ça va durer un an et demi, il faut attendre, il y a des évaluations plus optimistes”, a relevé Haug.

M.S. (avec MAP)