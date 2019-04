Algérie: une manifestation tourne au drame (VIDEO)

Les autorités algériennes sont dans de sales draps. Les propriétaires d’une usine ont tiré 13 coups de feu, pour disperser les manifestants qui se sont réunis devant cette usine d’eau minérale, faisant 13 blessés.

“Treize personnes ont été blessées après des coups de feu tirés lors du mouvement de protestation, organisé dimanche, devant l’usine d’eau minérale Youkous dans la commune de Hammamet (wilaya de Tébessa), pour réclamer l’amélioration de leur approvisionnement en eau potable”, rapporte l’agence de presse algérienne (APS).

Et d’ajouter: “Une vive tension est montée entre les manifestants qui réclamaient le droit de bénéficier de l’eau de source Youkous avant leur mise en bouteille et les propriétaires de l’usine, jusqu’à ce que l’un de ces derniers a tiré à balles réelles pour disperser les manifestants qui ont à leur tour incendié des pneus et un camion de vente d’eau”.