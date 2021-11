Algérie : un média primé pour… un reportage plagié

Chaque année, l’Algérie célèbre la journée internationale de la presse, durant laquelle, depuis 7 ans, un « Prix du président de la république » est décerné aux médias les plus « méritants ». Il se trouve toutefois que le mois dernier, pour le prix de cette année, c’est un média inconnu qui a été primé, et pour un reportage plagié.

En effet, le chroniqueur à Franceinter Anthony Bellanger relève que le 2e prix de cette édition a été remporté par le média IallaTv, que personne ne connaissait jusqu’alors. Après une enquête menée par des journalistes, il s’est avéré que ce site d’informations n’existe que depuis le 6 octobre, soit une quinzaine de jours avant l’attribution du prix.

Et ce n’est pas fini, car en parcourant ce tout nouveau site d’informations, les journalistes ont trouvé qu’il n’a produit qu’un seul reportage : celui qui a été primé. Cerise sur le gâteau : il s’agit d’un reportage non seulement plagié, mais piraté.

Le reportage a été produit par une chaîne de télé, El Djazairia One, fermée par l’État algérien le 21 juin dernier. Les logos ont été changés, quelques graphiques modifiés, et hop! C’est parti pour un prix. L’organisation et le jury du prix n’y ont vu que du feu.

M.F.