Algérie: Saïd Bouteflika refait parler de lui

La radio nationale algérienne Chaîne III a annoncé, ce dimanche, que le juge d’instruction du tribunal de Blida chargé d’instruire l’affaire impliquant Saïd Bouteflika, les généraux Toufik et Bachir Tartag et la Secrétaire générale du Parti des Travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a “clos son enquête”, précisant que le procès débutera dans “les prochaines semaines”.

Dans une déclaration à TSA Arabi, l’avocat du frère de l’ancien président algérien et du général Toufik, Me Miloud Brahimi, a tenu à démentir l’information. “Je suis formel : l’information donnée par la radio nationale est fausse. L’affaire est toujours en instruction”, a-t-il déclaré, cité par le média algérien.

Saïd Bouteflika et les généraux Toufik et Bachir Tartag sont en détention provisoire depuis le 5 mai dernier, alors que Louisa Hanoune est en détention depuis le 9 mai. Ils sont notamment poursuivies pour «atteinte à l’autorité de l’Armée» et «complot contre l’autorité de l’Etat».

Ces personnalités se seraient réunies dans une résidence des hauteurs d’Alger, aux fins de «déstabiliser le pays», indique la radio algérienne qui cite les services chargés de l’enquête.

Pour rappel, le Parquet général de la Cour d’Alger avait transmis au procureur général de la Cour suprême le dossier d’enquête préliminaire instruite par la police judiciaire de la Gendarmerie nationale d’Alger pour des faits à caractère pénal, à l’encontre de plusieurs ex-hauts responsables dont les anciens Premier ministres Sellal et Ouyahia.

