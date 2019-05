Algérie: Ramadan ne freine pas les étudiants (VIDEO)

Des milliers d’étudiants ont battu le pavé, ce mardi 7 mai en Algérie. Ce sont les premières manifestations depuis le début du mois de Ramadan.

Les étudiants ont défilé dans les différentes villes algériennes, comme chaque mardi depuis le début du mouvement populaire de contestation le 22 février, ont rapporté les journalistes de l’AFP.

Alors que les observateurs s’attendaient à ce que le mouvement contestataire perde de l’ampleur durant le mois de Ramadan, les manifestations de ce mardi ont prouvé le contraire.

“Nous poursuivrons les marches et les manifestations durant et après le Ramadan”, a expliqué un étudiant à l’AFP.

Un des manifestants portait une pancarte sur laquelle était écrit: “Si vous croyez que nous sommes fatigués, vous vous trompez!”.

Rappelons que les manifestants réclament le départ des 3B: Abdelkader Bensalah (ex-président du Sénat et actuel chef de l’Etat par intérim), Noureddine Bedoui (Premier ministre) et Tayeb Belaiz (président du Conseil constitutionnel), et refusent la tenue de la présidentielle prévue le 4 juillet, annoncée par Abdelkader Bensalah.

