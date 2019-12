Algérie: qui est Saïd Chengriha, le Général qui remplace Gaïd Salah

Algérie. Un autre général, Saïd Chengriha, a été désigné par la présidence de la République pour assurer l’intérim.

Le chef d’état-major et vice-ministre algérien de la Défense, le général Ahmed Gaïd Salah, est décédé lundi des suites d’un arrêt cardiaque à l’âge de 80 ans, indique un communiqué de la présidence algérienne.

Le général Gaïd Salah a rendu l’âme à son domicile à Alger, précise le communiqué, cité par l’agence de presse algérienne. Suite à cette annonce, le président algérien Abdelmadjid Tebboun a nommé le général major Saïd Chengriha au poste de chef d’état-major de l’armée par intérim, ajoute la même source. Le président algérien a également décrété trois jours de deuil national, d’après le communiqué.

Said Chengriha est “le plus ancien dans le grade de Général-major et Chef d’Etat major de l’Armée”, rapporte la presse algérienne. Il occupait le poste de commandant des Forces terrestres depuis août 2018, succédant au Général Lahcen Tafer. Chengriha est connu pour ses positions particulièrement hostiles au Maroc qu’il a même qualifié d'”ennemi” dans le passé.

S.L.