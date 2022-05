Algérie: prison ferme pour un ancien ministre

La Cour d’Alger a condamné, mercredi, l’ancien ministre algérien de la Justice, Tayeb Louh, à deux ans de prison ferme pour « abus de fonction, trafic d’influence et entrave au bon fonctionnement de la justice ».

L’homme d’affaires Tarek-Noah Kouninef a été condamné, quant à lui, à la même peine, alors que l’ancien inspecteur général du ministère de la Justice, Tayeb Benhachem a écopé d’une peine de 18 mois de prison avec sursis.

Le Procureur général près la Cour d’Alger avait requis la semaine passée une peine de 10 ans de prison ferme à l’encontre des trois accusés, avec confiscation de tous les biens et comptes bancaires saisis dans le cadre de cette affaire.

En octobre dernier, l’ancien ministre algérien de la Justice, Tayeb Louh avait été condamné à 6 ans de réclusion criminelle par le tribunal criminel de « Dar el Beida » à Alger pour « incitation à falsification de documents officiels ».

Les vastes enquêtes pour corruption et népotisme lancées après la démission en avril 2019 de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika, sous la pression d’un mouvement populaire de contestation inédit « Hirak », ont conduit à une série de procès toujours en cours.

Plusieurs personnalités et anciens responsables politiques, ainsi que de puissants patrons, de hauts fonctionnaires et de hauts gradés de l’armée sont jugés dans le cadre de ces procès. Ils sont poursuivis, notamment, pour corruption et enrichissement illicite.

S.L. (avec MAP)