Algérie: Oran frappée par un séisme

Un séisme d’une magnitude de 5,1 degrés sur l’échelle ouverte de Richter a frappé dimanche la région d’Oran à l’Ouest de l’Algérie.

Le tremblement, qui a eu lieu vers 21 h 30, a été légèrement ressenti dans la ville d’Oran.

Ce séisme a causé des dégâts aux habitations, avec de nombreuses maisons fissurées à Arzew, l’un des plus grands ports pétroliers et gaziers en Algérie, mais aussi à Sidi Ben Yebka et Bethioua.

La secousse a été enregistrée à 12 km au nord de Gdyel, localité située à 23 km à l’est d’Oran, à mi-chemin entre le chef-lieu de la wilaya et le complexe sportif de Belgaid qui accueille depuis samedi les Jeux méditerranéens 2022.

Depuis le 21 décembre, dix séismes d’une intensité supérieure à 3 degrés ont été enregistrés dans différentes région de l’Algérie. Le plus élevé, d’une intensité de 5,5 degrés, a été enregistré le 19 mars dernier à Cap Carbon dans la wilaya de Bejaia.

