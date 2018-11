Algérie: nouveaux limogeages au sein de l’armée

Rappelons qu’en juillet dernier, le patron de la gendarmerie Menad Nouba et le général-major Hamel, directeur général de la Sûreté nationale (DGSN) avaient été limogés. La série de limogeages a également touché les chefs de six régions militaires dont certains ont même été emprisonnés.

